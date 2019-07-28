В Ярославской области машина с детьми слетела в кювет

СЕГОДНЯ 16:50 2019-07-28T16:50:49+03:00

"ВАЗ 2114" с детьми вылетел в кювет в Ярославской области. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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В субботу, 27 июля, в полпятого вечера возле деревни Фоминское Отрадновского сельского поселения с трассы вылетел в кювет автомобиль «ВАЗ 2114». За рулем находился 31-летний мужчина, в салоне были пассажирки – две маленьких девочки пяти и двух лет.

В ликвидации последствий аварии от ГУ МЧС по Ярославской области приняли участие 3 спасателей и одна машина спецтехники.

- В ДТП пострадали водитель и пассажиры машины, - сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС.

К счастью, все трое отделались повреждениями, позволившими медикам после осмотра отправить и взрослого, и детей на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU