В Ярославской области теперь есть музей колокольного искусства

СЕГОДНЯ 09:13 2019-07-29T09:13:54+03:00

Он создан в Тутаеве по инициативе известного колоколитейщика Николая Шувалова

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В Тутаеве 27 июля открылся четвертый фестиваль русских колокольных звонов «Перед Спасом». Традиционно его участниками стали ценители православной культуры, представители духовенства, творческие коллективы Тутаева и других городов.

В этот день состоялось открытие в Левобережье первого в Ярославской области музея колокольного искусства.

Колокольный музей создан на основе личной коллекции колоколов Николая Шувалова. Мастер собирал их в процессе изучения технологии литья. Сейчас в его коллекции более 60 колоколов различных эпох. Кроме экспонатов, в музее работает экспозиция, рассказывающая о технологии литья колоколов, ее совершенствовании и этапах развития.

ИСТОЧНИК KP.RU