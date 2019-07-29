В Ярославской области теперь есть музей колокольного искусства
В Тутаеве 27 июля открылся четвертый фестиваль русских колокольных звонов «Перед Спасом». Традиционно его участниками стали ценители православной культуры, представители духовенства, творческие коллективы Тутаева и других городов.
В этот день состоялось открытие в Левобережье первого в Ярославской области музея колокольного искусства.
Колокольный музей создан на основе личной коллекции колоколов Николая Шувалова. Мастер собирал их в процессе изучения технологии литья. Сейчас в его коллекции более 60 колоколов различных эпох. Кроме экспонатов, в музее работает экспозиция, рассказывающая о технологии литья колоколов, ее совершенствовании и этапах развития.
ИСТОЧНИК KP.RU