Волонтеры разыскивают родственников ярославцев, погибших в Великую Отечественную в Казахстане

СЕГОДНЯ 08:20 2019-07-29T09:03:35+03:00

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Случилось это в октябре 1942 года на разъезде Равнинный Бокейординского района Западно-Казахстанской области. Под авиационный налет попал эшелон №16734, следовавший с Дальнего Востока на фронт с личным составом Тихоокеанского флота. Сейчас на этом месте проводят поисковые работы волонтеры сводного отряда - педагоги и ученики города Актюбе, Таскалинского, Теректинского и Бокейординского районов под руководством С.В. Лапшина. Накануне поисковиками были подняты 15 человек.

Среди них уроженцы Ярославской области:

• Плотников Н.А. - м.р. пос. Абакумов Рыбинский р-н, отец - Плотников Ал-др П., г. Рыбинск. пос. Новолосевский, ул . Малая, №1.

• Сафонов В. Я. - м.р. Ярославская обл., Некрасовский р-н, д. Ульново, отец - Сафонов Яков Ан., Ярославская обл., Некрасовский р-н. д. Ульково (название деревни по-разному написано).

- Просим всех, кому что-либо известно о родственниках погибших бойцов, выйти на связь, - обращаются к ярославцам волонтеры. – Кому что-либо известно о погибших, позвонить можно по номеру телефона +7 (705) 870-20-64 представителю поискового отряда Жубану Гумарову. Или связаться с координаторами «Бессмертного полка» в Ярославле и Рыбинске.

ИСТОЧНИК KP.RU