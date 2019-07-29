2019-07-29T09:03:35+03:00
Общество

Волонтеры разыскивают родственников ярославцев, погибших в Великую Отечественную в Казахстане

Эшелон, в котором они ехали на фронт, был разбомблен
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Волонтеры разыскивают погибших в Великую Отечественную войну в Казахстане ярославцев. ВК/Бессмертный полк. ЯрославльВолонтеры разыскивают погибших в Великую Отечественную войну в Казахстане ярославцев. ВК/Бессмертный полк. Ярославль
Изменить размер текста:

Случилось это в октябре 1942 года на разъезде Равнинный Бокейординского района Западно-Казахстанской области. Под авиационный налет попал эшелон №16734, следовавший с Дальнего Востока на фронт с личным составом Тихоокеанского флота. Сейчас на этом месте проводят поисковые работы волонтеры сводного отряда - педагоги и ученики города Актюбе, Таскалинского, Теректинского и Бокейординского районов под руководством С.В. Лапшина. Накануне поисковиками были подняты 15 человек.

Среди них уроженцы Ярославской области:

• Плотников Н.А. - м.р. пос. Абакумов Рыбинский р-н, отец - Плотников Ал-др П., г. Рыбинск. пос. Новолосевский, ул . Малая, №1.

• Сафонов В. Я. - м.р. Ярославская обл., Некрасовский р-н, д. Ульново, отец - Сафонов Яков Ан., Ярославская обл., Некрасовский р-н. д. Ульково (название деревни по-разному написано).

- Просим всех, кому что-либо известно о родственниках погибших бойцов, выйти на связь, - обращаются к ярославцам волонтеры. – Кому что-либо известно о погибших, позвонить можно по номеру телефона +7 (705) 870-20-64 представителю поискового отряда Жубану Гумарову. Или связаться с координаторами «Бессмертного полка» в Ярославле и Рыбинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области машина съехала в кювет и врезалась в дерево
В Ярославской области теперь есть музей колокольного искусства
В Ярославской области в лесах убрали 36 крупных свалок мусора
Сотрудники рыбинской колонии лепили из теста и обучались точечному массажу
В Ярославской области машина с детьми слетела в кювет
В Ярославле разыскивают девушку, пропавшую на Прусовских карьерах
Будьте бдительны: в Ярославле продавцы суперподушек ищут лохов
В Ярославской области чудом спасли хозяина горящего дома
Довела до квартиры: в Рыбинске рецидивистка вырвала из рук пенсионерки конверт с 75 тысячами
Ярославцы сняли переплывающего Которосль лосенка
В Ярославле автобус с пассажирами врезался в легковушку и вылетел с дороги
В Ярославской области машина сбила ребенка и его бабушку
Куда уходят дети: в Ярославской области поругавшаяся с родителями девочка попросилась переночевать к прохожему
Ярославец прошел пешком 120 километров ради помощи больному ребенку
Полиция задержала водителя, сбившего 17-летнюю девушку в Рыбинске
В Дзержинском районе Ярославля на тротуары кладут плитку. И она не с Республиканской улицы
В Ярославле похолодает до +4 градусов. Но позже, чем прогнозировали
Украли пузыреплодник и гортензию: ярославцы думают, как поймать ворующих с клумб
Бетонные плиты висят над дорогой: в Ярославле нашли опасный строительный кран
Ярославским школам дали две недели, чтобы завершить подготовку к новому учебному году
Вдоль трассы М8 в Ярославской области поставят ограждения от лосей: где они появятся