2019-07-28T13:24:05+03:00
Общество

Будьте бдительны: в Ярославле продавцы суперподушек ищут лохов

Об этом горожане сообщают в соцсетях
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
В Ярославле мошенники на колесах предлагают купить у них суперподушки.В Ярославле мошенники на колесах предлагают купить у них суперподушки.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

- По Дзержинскому району катаются «типочки» на белом ВАЗ-2106 , и впаривают пенсионерам «суперподушки». Сначала говорят 10 рублей, потом, когда люди достают кошелек, шепотом говорят типа «1000 рэ». Пытаются проводить до квартиры, помочь донести это китайское барахло бедным пенсионерам! Смысл движухи не известен. Толи впарить китайское барахло, толи обнести квартиру или украсть деньги, - пишут они и дополняют, что номер автомобиля сообщили в полицию, чтобы силового ведомства сотрудники проверили продавцов на колесах. А пожилым и доверчивым людям советуют отказаться от диалога с подобными товарищами в самом его начале, потому что у мошенников «дела неплохи, пока есть лохи»!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области чудом спасли хозяина горящего дома
Довела до квартиры: в Рыбинске рецидивистка вырвала из рук пенсионерки конверт с 75 тысячами
Ярославцы сняли переплывающего Которосль лосенка
В Ярославле автобус с пассажирами врезался в легковушку и вылетел с дороги
В Ярославской области машина сбила ребенка и его бабушку
Куда уходят дети: в Ярославской области поругавшаяся с родителями девочка попросилась переночевать к прохожему
Ярославец прошел пешком 120 километров ради помощи больному ребенку
Полиция задержала водителя, сбившего 17-летнюю девушку в Рыбинске
В Дзержинском районе Ярославля на тротуары кладут плитку. И она не с Республиканской улицы
В Ярославле похолодает до +4 градусов. Но позже, чем прогнозировали
Украли пузыреплодник и гортензию: ярославцы думают, как поймать ворующих с клумб
Бетонные плиты висят над дорогой: в Ярославле нашли опасный строительный кран
Ярославским школам дали две недели, чтобы завершить подготовку к новому учебному году
Вдоль трассы М8 в Ярославской области поставят ограждения от лосей: где они появятся