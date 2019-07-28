Будьте бдительны: в Ярославле продавцы суперподушек ищут лохов

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-28T13:24:05+03:00

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- По Дзержинскому району катаются «типочки» на белом ВАЗ-2106 , и впаривают пенсионерам «суперподушки». Сначала говорят 10 рублей, потом, когда люди достают кошелек, шепотом говорят типа «1000 рэ». Пытаются проводить до квартиры, помочь донести это китайское барахло бедным пенсионерам! Смысл движухи не известен. Толи впарить китайское барахло, толи обнести квартиру или украсть деньги, - пишут они и дополняют, что номер автомобиля сообщили в полицию, чтобы силового ведомства сотрудники проверили продавцов на колесах. А пожилым и доверчивым людям советуют отказаться от диалога с подобными товарищами в самом его начале, потому что у мошенников «дела неплохи, пока есть лохи»!

ИСТОЧНИК KP.RU