В Ярославской области в лесах убрали 36 крупных свалок мусора

СЕГОДНЯ 07:22 2019-07-29T07:22:19+03:00

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С начала мая в регионе в рамках акции «Очистим лес от мусора» приняли участие около тысячи человек. Ликвидировано 36 крупных свалок, убрано более 1300 кубометров мусора.

Последний лесной субботник прошел на территории Тутаевского лесничества в прошедшую пятницу. На месте, где раньше располагался лагерь имени А. Гайдара, а теперь постоянно отдыхают местные жители, собрали порядка ста кубометров мусора. В природоохранной акции приняли участие 50 человек: специалисты лесничества, арендаторы лесных участков, члены волонтерского отряда «Экодесант» и школьного лесничества.

– В этом году акцию «Очистим лес от мусора» активно поддерживают органы местного самоуправления, образовательные учреждения, индивидуальные предприниматели, а также лесопользователи и волонтеры, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Это позволяет значительно расширить географию уборок, что чрезвычайно важно для экологической безопасности региона и сохранения природных ресурсов.

Лесные субботники будут проводиться по пятницам до конца сентября во всех муниципальных районах области. Присоединиться к природоохранной акции «Очистим лес от мусора» могут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU