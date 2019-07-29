2019-07-29T07:22:19+03:00
Общество

В Ярославской области в лесах убрали 36 крупных свалок мусора

Еженедельно их ликвидацией занимаются добровольцы
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Лесные субботники проводятся в Ярославской области по пятницам.Лесные субботники проводятся в Ярославской области по пятницам.Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

С начала мая в регионе в рамках акции «Очистим лес от мусора» приняли участие около тысячи человек. Ликвидировано 36 крупных свалок, убрано более 1300 кубометров мусора.

Последний лесной субботник прошел на территории Тутаевского лесничества в прошедшую пятницу. На месте, где раньше располагался лагерь имени А. Гайдара, а теперь постоянно отдыхают местные жители, собрали порядка ста кубометров мусора. В природоохранной акции приняли участие 50 человек: специалисты лесничества, арендаторы лесных участков, члены волонтерского отряда «Экодесант» и школьного лесничества.

– В этом году акцию «Очистим лес от мусора» активно поддерживают органы местного самоуправления, образовательные учреждения, индивидуальные предприниматели, а также лесопользователи и волонтеры, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Это позволяет значительно расширить географию уборок, что чрезвычайно важно для экологической безопасности региона и сохранения природных ресурсов.

Лесные субботники будут проводиться по пятницам до конца сентября во всех муниципальных районах области. Присоединиться к природоохранной акции «Очистим лес от мусора» могут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области машина съехала в кювет и врезалась в дерево
В Ярославской области теперь есть музей колокольного искусства
Волонтеры разыскивают родственников ярославцев, погибших в Великую Отечественную в Казахстане
Сотрудники рыбинской колонии лепили из теста и обучались точечному массажу
В Ярославской области машина с детьми слетела в кювет
В Ярославле разыскивают девушку, пропавшую на Прусовских карьерах
Будьте бдительны: в Ярославле продавцы суперподушек ищут лохов
В Ярославской области чудом спасли хозяина горящего дома
Довела до квартиры: в Рыбинске рецидивистка вырвала из рук пенсионерки конверт с 75 тысячами
Ярославцы сняли переплывающего Которосль лосенка
В Ярославле автобус с пассажирами врезался в легковушку и вылетел с дороги
В Ярославской области машина сбила ребенка и его бабушку
Куда уходят дети: в Ярославской области поругавшаяся с родителями девочка попросилась переночевать к прохожему
Ярославец прошел пешком 120 километров ради помощи больному ребенку
Полиция задержала водителя, сбившего 17-летнюю девушку в Рыбинске
В Дзержинском районе Ярославля на тротуары кладут плитку. И она не с Республиканской улицы
В Ярославле похолодает до +4 градусов. Но позже, чем прогнозировали
Украли пузыреплодник и гортензию: ярославцы думают, как поймать ворующих с клумб
Бетонные плиты висят над дорогой: в Ярославле нашли опасный строительный кран
Ярославским школам дали две недели, чтобы завершить подготовку к новому учебному году
Вдоль трассы М8 в Ярославской области поставят ограждения от лосей: где они появятся