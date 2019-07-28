2019-07-28T12:19:00+03:00
Общество

В Ярославской области чудом спасли хозяина горящего дома

Ночной пожар огнеборцы тушили почти 6 часов
Мария СОКОЛОВА
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В Переславле-Залесском 6 часов тушили частный дом.В Переславле-Залесском 6 часов тушили частный дом.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Огонь вспыхнул в Переславле-Залесском в ночь с субботы, 27 июля, на воскресенье, 28 июля. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного ГУ МЧС по Ярославской области поступило в 0 часов 35 минут. Горел частный жилой дом №4 в переулке Лесном.

На тушение пожара выехали 4 единицы спецтехники, 12 спасателей.

Огонь удалось полностью локализовать лишь спустя почти шесть часов – в 6 часов утра 15 минут.

В результате возгорания огнем уничтожено строение площадью 400 квадратных метров. Есть пострадавший – владелец дома.

- 69-летнего мужчину удалось вынести из огня. В настоящее время он находится в больнице, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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