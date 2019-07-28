Довела до квартиры: в Рыбинске рецидивистка вырвала из рук пенсионерки конверт с 75 тысячами

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-28T10:20:23+03:00

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37-летняя грабительница увидела старушку на улице и предложила проводить женщину до квартиры. Оставшись с пожилой дамой наедине, злоумышленница вырвали из ее рук конверт, в котором лежали 75 тысяч рублей. Все это произошло еще в ноябре 2018 года.

На днях в Рыбинске состоялся суд. Прокуратура города поддержала государственное обвинение в отношении местной жительницы, обвиняемой в грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ).

- Подсудимая свою причастность к совершению грабежа не отрицала, - сообщили в пресс-службе Ярославской областной прокуратуры. - С учетом позиции государственного обвинителя, а также того обстоятельства, что преступление совершено подсудимой спустя полгода после освобождения из мест лишения свободы, где она отбывала наказание за кражу, суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU