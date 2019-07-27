Ярославцы сняли переплывающего Которосль лосенка
Необычную картину увидели ярославцы, отдыхающие на берегу Которосли в центре города 27 июля. Реку переплывал молодой лось. Заплыв сохатого даже сняли на видео. Проплыв приличное расстояние, лось вышел на противоположный берег и убежал под мостом прочь.
- Как он здесь оказался? - удивляются за кадром авторы ролика.
- Вырубать лес меньше надо! Мы заняли их место под солнцем, - комментируют видео в соцсетях.
Между тем, специалисты говорят, что молодой лось, возможно, недавно отбился от матери и теперь просто ищет себе новое место обитания.
- Весной и в начале лета после рождения нового детеныша, самка отгоняет от себя старшего, который родился в прошлом году. Такая молодежь мигрирует в поисках нового места жительства. И нередко забредает в населенные пункты, - прокомментировали в областном департаменте окружающей среды и природопользования.
Бывает, что в город и в реки лосей загоняют докучающие насекомые. Кроме того, как ни странно, многим сохатым нравится запах резины и выхлопных газов. Это тоже может заставить их идти к дорогам и населенным городам.
Напомним, в Ярославской области вдоль трассы М8 поставят заграждения от лосей.
Лось плыл по реке в центре Ярославля. Видео: Дмитрий Панкратов..
ИСТОЧНИК KP.RU