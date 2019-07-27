Ярославцы сняли переплывающего Которосль лосенка

СЕГОДНЯ 22:40 2019-07-27T22:40:51+03:00

Лось плыл по реке в центре Ярославля. Фото: скриншот с видео Дмитрия Панкратова.

Специалисты объяснили, как он мог здесь оказаться [видео]

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Необычную картину увидели ярославцы, отдыхающие на берегу Которосли в центре города 27 июля. Реку переплывал молодой лось. Заплыв сохатого даже сняли на видео. Проплыв приличное расстояние, лось вышел на противоположный берег и убежал под мостом прочь.

- Как он здесь оказался? - удивляются за кадром авторы ролика.

- Вырубать лес меньше надо! Мы заняли их место под солнцем, - комментируют видео в соцсетях.

Между тем, специалисты говорят, что молодой лось, возможно, недавно отбился от матери и теперь просто ищет себе новое место обитания.

- Весной и в начале лета после рождения нового детеныша, самка отгоняет от себя старшего, который родился в прошлом году. Такая молодежь мигрирует в поисках нового места жительства. И нередко забредает в населенные пункты, - прокомментировали в областном департаменте окружающей среды и природопользования.

Бывает, что в город и в реки лосей загоняют докучающие насекомые. Кроме того, как ни странно, многим сохатым нравится запах резины и выхлопных газов. Это тоже может заставить их идти к дорогам и населенным городам.

Напомним, в Ярославской области вдоль трассы М8 поставят заграждения от лосей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/722668" frameborder="0"></iframe> Лось плыл по реке в центре Ярославля. Видео: Дмитрий Панкратов..

ИСТОЧНИК KP.RU