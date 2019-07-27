В Ярославле автобус с пассажирами врезался в легковушку и вылетел с дороги
Серьезное ДТП произошло в Ярославле 27 июля на пересечении Ленинградского проспекта с проспектом Дзержинского. Здесь столкнулись автобус №108, который следует по маршруту от 15 микрорайона в Южные Сады, и легковая машина.
- По предварительным данным, автобус занесло, и он столкнулся с автомобилем «Опель Астра», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
После этого автобус пробил ограждение и выехал с дороги на газон, где врезался в елку.
После столкновения автобус выехал на газон. Фото: Юрий Ширкин.
По данным полиции, в момент аварии в автобусе находились водитель и четыре пассажира. К счастью, никто из них серьезно не пострадал. А вот водителю иномарки понадобилась помощь медиков. Он получил ушиб головы.
В момент аварии в автобусе находилось четыре пассажира. Фото: Юрий Ширкин.
В соцсетях пишут, что у автобуса отказали тормоза. Пока эту версию в полиции не подтвердили. Точные причины и обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
Напомним, в Рыбинском районе 27 июля машина сбила бабушку с внуком.
Водителю легковушки понадобилась помощь медиков. Фото: Юрий Ширкин.
Машину развернуло поперек проезжей части. Фото: Юрий Ширкин.
ИСТОЧНИК KP.RU