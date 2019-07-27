2019-07-27T21:57:26+03:00
Происшествия

В Ярославле автобус с пассажирами врезался в легковушку и вылетел с дороги

Сообщается об одном пострадавшем
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Дзержинском районе столкнулись автобус и машина. Фото: Юрий Ширкин.В Дзержинском районе столкнулись автобус и машина. Фото: Юрий Ширкин.
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Серьезное ДТП произошло в Ярославле 27 июля на пересечении Ленинградского проспекта с проспектом Дзержинского. Здесь столкнулись автобус №108, который следует по маршруту от 15 микрорайона в Южные Сады, и легковая машина.

- По предварительным данным, автобус занесло, и он столкнулся с автомобилем «Опель Астра», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

После этого автобус пробил ограждение и выехал с дороги на газон, где врезался в елку.

После столкновения автобус выехал на газон. Фото: Юрий Ширкин.

После столкновения автобус выехал на газон. Фото: Юрий Ширкин.

По данным полиции, в момент аварии в автобусе находились водитель и четыре пассажира. К счастью, никто из них серьезно не пострадал. А вот водителю иномарки понадобилась помощь медиков. Он получил ушиб головы.

В момент аварии в автобусе находилось четыре пассажира. Фото: Юрий Ширкин.

В момент аварии в автобусе находилось четыре пассажира. Фото: Юрий Ширкин.

В соцсетях пишут, что у автобуса отказали тормоза. Пока эту версию в полиции не подтвердили. Точные причины и обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, в Рыбинском районе 27 июля машина сбила бабушку с внуком.

Водителю легковушки понадобилась помощь медиков. Фото: Юрий Ширкин.

Водителю легковушки понадобилась помощь медиков. Фото: Юрий Ширкин.

Машину развернуло поперек проезжей части. Фото: Юрий Ширкин.

Машину развернуло поперек проезжей части. Фото: Юрий Ширкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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