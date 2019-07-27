2019-07-27T19:30:36+03:00
Происшествия

В Ярославской области машина сбила ребенка и его бабушку

Происшествие случилось в деревне Рыбинского района
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: МЧС по Ярославской области.Фото: МЧС по Ярославской области.
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В Ярославской области машина сбила 6-летнего ребенка и его 75-летнюю бабушку. По данным регионального МЧС, происшествие случилось 27 июля в 14 часов 31 минуту в деревне Воробьевка Рыбинского района. На пешеходов наехал автомобиль «ВАЗ 2114».

- У пострадавших зафиксированы ушибы. Ребенка на всякий случай госпитализировали в больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Напомним, 24 июля в Рыбинске автомобиль сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая в тяжелом состоянии находится в больнице, водителя задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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