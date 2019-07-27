Куда уходят дети: в Ярославской области поругавшаяся с родителями девочка попросилась переночевать к прохожему

СЕГОДНЯ 17:44 2019-07-27T17:44:22+03:00

В это время мама не находила себе места, а волонтеры-поисковики прочесывали заброшки

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Волнительная история со счастливым финалом произошла в городе Угличе Ярославской области. 27 июля в 1 час 30 минут ночи на горячую линию ярославского поисково-спасательного отряда «ЯрСпас» поступил звонок из угличской полиции. Правоохранители вели поиск пропавшей 8-летней девочки и попросили волонтеров помочь. Ребенок повздорил с родственниками и сбежал.

- В ночи срываются два экипажа, кто не спит. Оператор горячей линии обзванивает активный состав. В 3.30, получив задачи от оперов, начинаем работу. До открытия первых магазинов патрулируем улицы, отрабатываем заброшенные здания. Затем - опрос, информирование, камеры. В 7.30 начинают поступать свидетельские. Девочку видели в центре, гуляла в парке. Полиция работает по камерам. Наши экипажи продолжают патрулирование и опрос вместе с родителями девочки. Около 10 часов приходит информация - найдена, жива! - рассказали в «ЯрСпасе». Оказалось, что сбежавшая капризуля прогуляла до вечера, а к ночи просто по-детски наивно попросилась переночевать к совершенно незнакомому человеку. Наговорила, что она приехала из деревни, где ее выгнали из дома. Добрый человек поверил ребенку, приютил и накормил. А утром выяснилась правда. Как только стало известно, где девочка, мама тут же приехала и забрала ее домой.

- Это хорошо, что незнакомый человек оказался порядочным, а если бы нет... Господи, о чем думают дети??! - переживают люди в соцсетях.

Впрочем, некоторые считают, что дети бегут из дома только, если в семье есть проблемы.

- Проблема не в детях, а в родителях! Когда в семье доверительные отношения, тепло и взаимопонимание - ни один ребенок, какой бы переходный возраст у него не наступил, даже не помыслил бы сбежать из дома, подвергнуть себя опасности и довести маму до седых волос! Родителям нужно серьезно пересмотреть свои отношения с ребенком и срочно что-то менять, пока не поздно! Поведение ребенка - это лишь зеркальное отражение ситуации в семье, лакмусовая бумажка, - пишут в комментариям к истории на страничке «ЯрСпаса».

Так это или не так, видимо, разберутся компетентные органы. Не исключено, что семью поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU