2019-07-27T15:24:13+03:00
Общество

Ярославец прошел пешком 120 километров ради помощи больному ребенку

Мужчина устроил марафон из Ярославля до Углича
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославец прошел пешком 120 километров ради помощи больному ребенку. Фото: скриншот с видеоролика Дмитрия.Ярославец прошел пешком 120 километров ради помощи больному ребенку. Фото: скриншот с видеоролика Дмитрия.
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Ярославец Дмитрий Титов прошел пешком 120 километров из Ярославля в Углич. Он преследовал благородную цель - помочь больному мальчику Артему Казенных. Сейчас ребенку 4 года. Из-за кисты в головном мозге малыш родился слепым. Проведенная в Израиле операция исправила ситуацию. Но через некоторое время установленный врачами шунт перестал работать, киста разрослась и мальчик впал в кому. Мама и врачи вернули его буквально с того света. С тех пор ребенок учится всему заново. Прогресс есть, но семье нужны деньги на дальнейшее восстановление.

- Основная цель моей акции - рассказать историю Артема и получить ваши репосты, которые, возможно, мотивируют ваших знакомых помогать особенным детям, - рассказал Дмитрий.

Путь волонтера пролегал через лесные и проселочные дороги, он вплавь преодолел Которосль, ночевал в лесу. И снимал все это на видео. Ролик уже набрал более 40 тысяч просмотров. А значит, шансы Артема получить помощь, действительно, возросли. И марафон Дмитрия прошел не зря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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