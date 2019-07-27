СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-27T14:24:55+03:00

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Полиция задержала водителя, сбившего 17-летнюю девушку в Рыбинске. ДТП произошло в 9.40 24 июля на проспекте генерала Батова. По предварительной информации, пешеход шла по переходу. И в этот момент на нее наехала машина. Пострадавшую увезли в больницу. В соцсетях пишут, что девушка в коме.

- В отношении мужчины, совершившего ДТП, следственным подразделением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Решается вопрос об избрании для мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Водителю грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU