2019-07-27T12:30:00+03:00
Общество

В Дзержинском районе Ярославля на тротуары кладут плитку. И она не с Республиканской улицы

В мэрии рассказали о работах
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Вдоль проспекта Дзержинского в Ярославле на тротуары начали укладывать плитку.Вдоль проспекта Дзержинского в Ярославле на тротуары начали укладывать плитку.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле идут дорожные работы и благоустройство вдоль проспекта Дзержинского. У дороги-дублера, которая проходит около детской поликлиники и парка 30-летия Победы рабочие переделывают тротуары. Вместо старого асфальта кладут плитку. Многие жители подумали, что это та самая плитка, которую недавно сняли с Республиканской улицы и пообещали использовать при благоустройстве спальных районов города. Однако оказалось, что это не так.

- Здесь укладывают абсолютно новую плитку. Снятая в центре плитка сейчас проходит дефектовку. В последствии она будет использована на социально-значимые объекты и ремонтные работы на улично-дорожной сети, - сообщили «Комсомольской правде - Ярославль» в пресс-службе мэрии Ярославля.

Благоустройство тротуаров будет сделано и на другой стороне проспекта. Кроме того, по программе «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтирована проезжая часть дорог-дублеров проспекта.

Ремонт идет и в сквере. Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Ремонт идет и в сквере.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

После благоустройства тротуаров дорожники возьмутся за проезжую часть. Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

После благоустройства тротуаров дорожники возьмутся за проезжую часть.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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