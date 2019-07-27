В Ярославле похолодает до +4 градусов. Но позже, чем прогнозировали

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-27T10:08:46+03:00

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Эта суббота, 27 июля, станет самым жарким днем июля. Уже утром термометры в Ярославле показали 25 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 28 градусов. Но уже в ближайшие дни произойдет резкая смена погоды. Правда, чуть позже, чем прогнозировалось. Еще в начале этой недели синоптики обещали сильное похолодание в воскресенье, 28 июля. Однако сейчас данные поменяли. Воскресенье еще порадует жителей Ярославской области теплой погодой. Днем 28 июля ожидается до 22 градусов выше ноля. А вот с понедельника, 29 июля, действительно, станет холодно.

- Теплый антициклон, тот самый, что расположился над Скандинавией и принес рекордную жару в Европу, распространяет свой гребень на юго-восток. Под его влиянием в выходные в Ярославле будет сухо и тепло. Затем влияние на погоду окажет полярный циклон. Он принесет холодный воздух из центральных районов Арктики. Установится аномальная для «макушки лета» очень холодная погода, - рассказали в центре «Фобос».

Похолодание окажется затяжным и продлится всю следующую неделю. С понедельника по среду в Ярославле будет 14-16 градусов днем и всего 4-6 ночью. В четверг и пятницу - до 17 градусов днем и до 9 градусов ночью. При этом будет преимущественно облачная погода с дождями.

ИСТОЧНИК KP.RU