Украли пузыреплодник и гортензию: ярославцы думают, как поймать ворующих с клумб

26 Июль 22:24 2019-07-26T22:55:11+03:00

Крик души одной из жительниц обсуждают в соцсетях

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В Ярославле в разгаре сезон воровства с клумб. В частности от цветочных воришек пострадали жители корпуса №3 дома №15 на улице Академика Колмогорова

- Сегодня был похищен куст пузыреплодника калинолистного (бордового цвета). С клумбы у соседнего дома была украдена гортензия! Огромная просьба к тем, кто располагает какой-либо информацией написать мне в личку! Наверняка кто-то видел! Не останьтесь равнодушными! Мы хотим, чтобы наш район был красивым и вкладываем свои силы и средства, а кто-то считает, что может просто прийти и вырвать с корнем наши растения! - написала в группе «Жесть Ярославль» в «ВКонтакте» Александра Груздева.

Другие ярославцы тоже пожаловались на подобные случаи - на улице Колмогорова выкапывают туи, тащат растения с кладбищ.

- У кого-то на даче стоит, - пишут участники группы в комментариях и предлагают ставить на воров капканы.

Впрочем, нашлись и те, кто выразил готовность привезти Александре новые кусты для посадки.

Кстати, цветы воруют и с городских клумб. Мэр Ярославля относится к этому снисходительно, считая, что это тяга к прекрасному.

ИСТОЧНИК KP.RU