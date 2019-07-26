2019-07-26T22:55:11+03:00
Общество

Украли пузыреплодник и гортензию: ярославцы думают, как поймать ворующих с клумб

Крик души одной из жительниц обсуждают в соцсетях
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Ярославле с клумб воруют цветы.В Ярославле с клумб воруют цветы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Ярославле в разгаре сезон воровства с клумб. В частности от цветочных воришек пострадали жители корпуса №3 дома №15 на улице Академика Колмогорова

- Сегодня был похищен куст пузыреплодника калинолистного (бордового цвета). С клумбы у соседнего дома была украдена гортензия! Огромная просьба к тем, кто располагает какой-либо информацией написать мне в личку! Наверняка кто-то видел! Не останьтесь равнодушными! Мы хотим, чтобы наш район был красивым и вкладываем свои силы и средства, а кто-то считает, что может просто прийти и вырвать с корнем наши растения! - написала в группе «Жесть Ярославль» в «ВКонтакте» Александра Груздева.

Другие ярославцы тоже пожаловались на подобные случаи - на улице Колмогорова выкапывают туи, тащат растения с кладбищ.

- У кого-то на даче стоит, - пишут участники группы в комментариях и предлагают ставить на воров капканы.

Впрочем, нашлись и те, кто выразил готовность привезти Александре новые кусты для посадки.

Кстати, цветы воруют и с городских клумб. Мэр Ярославля относится к этому снисходительно, считая, что это тяга к прекрасному.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бетонные плиты висят над дорогой: в Ярославле нашли опасный строительный кран
Ярославским школам дали две недели, чтобы завершить подготовку к новому учебному году
Вдоль трассы М8 в Ярославской области поставят ограждения от лосей: где они появятся
Погиб на месте: в Ярославской области автомобилист влетел в дерево
В начале августа из-за ремонта путей в Ярославле изменится движение трамваев
Ярославец нашел на улице кредитку и потратил с нее 23 тысячи рублей
Ярославец в упор расстрелял отца с сыном из-за кошки:приговор
В Ярославле искрящиеся провода упали на дорогу
В Рыбинске в субботу откроют для движения дамбу-шлюз
В Ярославле задержали банду с двумя килограммами тяжелого наркотика
Опасно! Ярославское колесо обозрения работало с грубыми нарушениями
В Ярославле пройдет всероссийская акция «Тест на ВИЧ. Экспедиция-2019»
В Ярославской области выросла зарплата
Ярославские туристы отдохнут в необычной зоне для авиапутешественников
Пенсионерка оттаскала за волосы девочку-подростка на улице в Рыбинске
Краше нет: интуристов поразят фотографии ярославца и его модели
Ярославские прокуроры за разрушающуюся плотину оштрафовали территориальное управление Росимущества
Совершенно бесплатно: в Ярославской области юристы спешат на помощь гражданам
В Ярославле теперь робот будет проверять трубопроводы
Сомнительные документы уже в МВД: смену управляющих компаний в Переславле-Залесском власти взяли под контроль
Приехавшего на заработки в Ярославскую область мужчину не могут найти уже 9 месяцев
Ярославец вышел из тюрьмы и украл у матери два телевизора
В Ярославле Алла Кибец предоставила землю для строительства дома за усадьбой Сорокина