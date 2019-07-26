2019-07-26T21:48:59+03:00
Общество

Бетонные плиты висят над дорогой: в Ярославле нашли опасный строительный кран

Жители создали петицию за наведение порядка на стройке
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Этот строительный кран пугает жителей Пятерки в Ярославле. Фото: localpetition.ruЭтот строительный кран пугает жителей Пятерки в Ярославле. Фото: localpetition.ru
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Жители ярославской Пятерки боятся ходить рядом со стройкой на улице Чехова. Причиной является строительный кран. Чтобы обезопасить себя, местные жители даже создали петицию, которую разместили на платформе «Местная петиция».

- Строят дом по улице Чехова рядом с улицей Чкалова. Работает кран, бетонные грузы которого находятся как раз над проезжей частью. Это нарушение! Контргруз не должен выходить за территорию стройки. Нарушения такого рода могут привести к страшнейшим последствиям! Не закрывайте глаза на подобные нарушения! Призовите застройщиков к работе по нормам! - написал в обращении Степан Рудин.

Петиция была размещена на сайте 24 июля. К вечеру 26 июля под ней уже подписалось 219 человек. Если документ соберет 1271 подпись, то к решению проблемы подключат депутатов Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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