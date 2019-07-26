Бетонные плиты висят над дорогой: в Ярославле нашли опасный строительный кран
Жители ярославской Пятерки боятся ходить рядом со стройкой на улице Чехова. Причиной является строительный кран. Чтобы обезопасить себя, местные жители даже создали петицию, которую разместили на платформе «Местная петиция».
- Строят дом по улице Чехова рядом с улицей Чкалова. Работает кран, бетонные грузы которого находятся как раз над проезжей частью. Это нарушение! Контргруз не должен выходить за территорию стройки. Нарушения такого рода могут привести к страшнейшим последствиям! Не закрывайте глаза на подобные нарушения! Призовите застройщиков к работе по нормам! - написал в обращении Степан Рудин.
Петиция была размещена на сайте 24 июля. К вечеру 26 июля под ней уже подписалось 219 человек. Если документ соберет 1271 подпись, то к решению проблемы подключат депутатов Госдумы.
ИСТОЧНИК KP.RU