Ярославским школам дали две недели, чтобы завершить подготовку к новому учебному году
Ярославским образовательным учреждениям дали две недели, чтобы полностью завершить подготовку к новому учебному году. Приемку организаций планируют завершить к 9 августа.
– К этому времени необходимо завершить ремонтные работы, обеспечить соблюдение требований санитарной, пожарной и антитеррористической безопасности, - подчеркнул заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.
В регионе работают 935 учреждений образования - школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, детские дома. В двух районах области – Рыбинском и Пошехонском – приемка школ комиссиями уже полностью завершена
ИСТОЧНИК KP.RU