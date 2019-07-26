Ярославским школам дали две недели, чтобы завершить подготовку к новому учебному году

СЕГОДНЯ 21:20 2019-07-26T21:20:20+03:00

К 9 августа школы должны завершить подготовку к 1 сентября. Фото: Правительство Ярославской области

К 9 августа все работы должны быть закончены

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Ярославским образовательным учреждениям дали две недели, чтобы полностью завершить подготовку к новому учебному году. Приемку организаций планируют завершить к 9 августа.

– К этому времени необходимо завершить ремонтные работы, обеспечить соблюдение требований санитарной, пожарной и антитеррористической безопасности, - подчеркнул заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

В регионе работают 935 учреждений образования - школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, детские дома. В двух районах области – Рыбинском и Пошехонском – приемка школ комиссиями уже полностью завершена

ИСТОЧНИК KP.RU