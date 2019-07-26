Вдоль трассы М8 в Ярославской области поставят ограждения от лосей: где они появятся

СЕГОДНЯ 17:05 2019-07-26T17:05:22+03:00

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Вдоль трассы М8 в Ярославской области поставят ограждения от лосей. Как сообщили в правительстве региона, заборы появятся на наиболее опасных участках в Даниловском и Ярославском районах. Кроме того, на дорожных знаках установят специальные лазерные датчики, которые будут передавать сигнал о появлении лося.

– Количество аварий на дорогах области с участием лосей с начала 2019 года резко возросло. В 2017 году в регионе было зафиксировано 121 ДТП, в 2018 – 89. А а за первое полугодие 2019 года – уже более 160, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

В комплекс мер, которые должны способствовать улучшению ситуации, вошла и организация свободных от посадок зон вдоль дорог. Это позволит водителям увидеть приближающееся к дороге животное. Впрочем, специалисты говорят, что часто в авариях бывает виновата невнимательность самих водителей и превышение скорости.

Чтобы избежать столкновения автолюбителям советуют сбрасывать скорость на участках, где установлены знаки, предупреждающие о возможном выходе лосей на проезжую часть. Если животное появилось на дороге, лучше остановиться и дать возможность животному пройти. Звуковые и световые сигналы могут побудить лося броситься в вашу сторону, поэтому их лучше не подавать. Если животное долго не уходит с дороги, можно попытаться медленно объехать его сзади. Водители столкнувшиеся с лосями страдают дважды. Во-первых, зачастую в таких авариях машина получает сильные повреждения, нередко травмируются и люди. Кроме того, за сбитого лося придется выплатить до 80 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. Но если у водителя, совершившего наезд на животное, есть ОСАГО, то обязанность по возмещению ущерба возлагается на страховщика.

ИСТОЧНИК KP.RU