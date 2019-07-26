2019-07-26T15:50:56+03:00
Общество

В начале августа из-за ремонта путей в Ярославле изменится движение трамваев

В это время будут ремонтировать пути в Дзержинском районе
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле изменится движение трамваев.В Ярославле изменится движение трамваев.
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В начале августа из-за ремонта путей в Ярославле изменится движение трамваев. Работы будут вестись на пересечении улицы Труфанова с проспектом Дзержинского. В итоге с 1 по 3 августа с 22 до 6 часов утра работа трамваев, следующих из центра города, будет изменено. В обратном направлении изменения будут действовать с 3 по 5 августа также с 22 до 6 часов.

В частности, трамваи №5 по маршруту от Чкалова до больницы №9 1 и 2 августа будут заканчивать движение от остановки «Улица Чкалова» в 20 часов 46 минут, 3 и 4 августа - в 20 часов 36 минут. От остановки «Больница № 9» 1 и 2 августа движение будет заканчиваться в 21 час 42 минуты, а 3 и 4 августа - в 21 час 29 минут. После этого времени трамваи №5 еще некоторое время будут ходить по укороченному маршруту – от улицы Чкалова до улицы Елены Колесовой.

Последние рейсы трамваев № 7 по своему полному маршруту от остановки «Улица Свердлова» 1 и 2 августа будут осуществляться в 21 час одну минуту, 3 и 4 августа - в 20 часов 53 минуты; от остановки «Улица Волгоградская» 1 и 2 августа - в 21 час 39 мин. После этого времени в каждый из дней движение трамваев будет организовано по укороченному маршруту «Улица Свердлова – улица Елены Колесовой».

Начало движения трамвая №5 от остановки «Улица Чкалова» будет осуществляться 2 и 5 августа в 5 часов 42 минуты, 3 и 4 августа - в 6 часов 15 минут. От остановки «Больница № 9» 2 и 5 августа в 6 часов 10 минут, 3 и 4 августа в 6 часов 27 минут. Трамвай № 7 от остановки «Улица Свердлова» будет начинать ходить 2 и 5 августа в 4 часа 55 минут, 3 и 4 августа - в 5 часов 43 минуты; от остановки «Улица Волгоградская» 2 и 5 августа в 6 часов 8 минут, 3 и 4 августа в 21 час 40 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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