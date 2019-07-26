2019-07-26T15:30:31+03:00
Общество

Ярославец нашел на улице кредитку и потратил с нее 23 тысячи рублей

На мужчину завели уголовное дело
Полина ЗАЙЦЕВА
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Девушка потеряла карту на улице.Девушка потеряла карту на улице.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Фрунзенского района Ярославля обратилась местная жительница, с кредитной карты которой украли более 23 тысяч рублей. В ходе проверки было установлено, что девушка потеряла карту на улице.

- В ходе оперотивно-розыскных мероприятий установлен 27-летний мужчина, который нашел чужую банковскую карту и решил воспользоваться ею, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – С помощью кредитки злоумышленник совершил в торговом центре покупки.

Мужчина признал свою вину. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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