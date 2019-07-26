Ярославец в упор расстрелял отца с сыном из-за кошки:приговор

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-26T15:16:51+03:00

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В ноябре прошлого года Ярославль потрясла история, произошедшая в Заволжском: в одном из домов по улице Папанина мужчина расстрелял соседей из травматического пистолета. Резиновые пули обезобразили лицо 17-летнего парня и ранили его отца. Стрелок услышал свой приговор.

На лестничной клетке мужчина с подростком искали кота. Животное спряталось за батарею, и хозяева пытались его оттуда достать. На шум вышел их 34-летний сосед, который в тот роковой вечер вернулся то ли с охоты, то ли с рыбалки. Пару он почему-то не признал, и решил, что это закладчики, которые пытаются оставить наркотики в тайнике. Отец с сыном попытались ему возразить, хотели даже показать документы, но их сосед открыл по ним стрельбу из травматического пистолета. Одна из резиновых пуль попала парню в лицо, другая прилетела в голову мужчине. У подростка остался крупный шрам, у его отца – тяжелая черепно-мозговая травма.

- Собранные следственным отделом по Заволжскому району следственного управления СК России по Ярославской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Стрелку назначили пять лет колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU