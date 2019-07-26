В Ярославле искрящиеся провода упали на дорогу

СЕГОДНЯ 15:12 2019-07-26T15:12:20+03:00

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Серьезное ЧП произошло 24 июля на улице Гагарина. Здесь на проезжую часть упали находившиеся под напряжением электрические провода. В момент происшествия как раз под сетями велись дорожные работы. Под проводами находилось несколько рабочих, а неподалеку разгружался самосвал. Именно он и стал причиной аварии – автомобиль поднявшимся кузовом задел провода.

Происшествие попало на уличную камеру видеонаблюдения. На видео видно, что разрыву и падению проводов предшествовало несколько ярких электрических вспышек. Рабочие замахали водителю грузовика руками, но оказалось уже поздно. Через секунду сверху посыпался град искр и разорванные провода рухнули на проезжую часть. Люди успели разбежаться. По предварительной информации, никто не пострадал.

Провода упали на дорогу в Ярославле. Видео: "ЯрНЕТ"..ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ОТ 650 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ http://saferegion.net http://yarnet.ru http://yarbatut.ru

ИСТОЧНИК KP.RU