Опасно! Ярославское колесо обозрения работало с грубыми нарушениями
В Ярославле идет проверка самого высокого колеса обозрения в Золотом кольце. Одноименный аттракцион проверяет технадзор, и уже сейчас стало ясно, что развлечение небезопасно.
– Установлено, что должностными лицами допущены грубые нарушения требований безопасной эксплуатации объекта, – сообщил начальник инспекции Сергей Кайгородов. – Руководству ООО «Триколор К», ответственного за этот процесс, вручено предостережение с требованием о приостановке использования аттракциона до выявления и устранения причин аварии.
Нарушения выявлены и в управлении аттракционом, и в его техобслуживании, а инструкции по безопасной и быстрой эвакуации пассажиров и вовсе нет, тогда как документ должен быть размещен в каждой кабинке.
Поводом для проверки стал инцидент, произошедший 17 июля: во время дождя колесо закрутилось в обратную сторону и перепугало посетителей.
ИСТОЧНИК KP.RU