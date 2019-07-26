Опасно! Ярославское колесо обозрения работало с грубыми нарушениями

СЕГОДНЯ 13:26 2019-07-26T13:26:23+03:00

В отношении администратора аттракциона и операторов составлены протоколы об административных правонарушениях Фото: Александр Клещев

Проверка еще не закончилась, но уже ясно, что аттракцион не безопасный

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В Ярославле идет проверка самого высокого колеса обозрения в Золотом кольце. Одноименный аттракцион проверяет технадзор, и уже сейчас стало ясно, что развлечение небезопасно.

– Установлено, что должностными лицами допущены грубые нарушения требований безопасной эксплуатации объекта, – сообщил начальник инспекции Сергей Кайгородов. – Руководству ООО «Триколор К», ответственного за этот процесс, вручено предостережение с требованием о приостановке использования аттракциона до выявления и устранения причин аварии.

Нарушения выявлены и в управлении аттракционом, и в его техобслуживании, а инструкции по безопасной и быстрой эвакуации пассажиров и вовсе нет, тогда как документ должен быть размещен в каждой кабинке.

Поводом для проверки стал инцидент, произошедший 17 июля: во время дождя колесо закрутилось в обратную сторону и перепугало посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU