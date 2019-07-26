В Ярославле пройдет всероссийская акция «Тест на ВИЧ. Экспедиция-2019»

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-26T12:22:03+03:00

В рамках акции все желающие могут сдать экспресс-тест на ВИЧ в передвижных лабораториях. Фото: Правительство Ярославской области

Участие в мероприятии можно принять с 27 по 29 августа

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В Ярославле состоится всероссийская акция «Тест на ВИЧ. Экспедиция-2019». Мероприяте будет проходить на территории города с 27 по 29 августа. В рамках акции все желающие могут сдать экспресс-тест на ВИЧ в передвижных лабораториях.

- Обследование бесплатное, анонимное и конфиденциальное. Результаты будут готовы уже через 15 минут, - рассказали в пресс-службе правительства Ярославской области. - Основные задачи акции: обратить внимание россиян на проблему распространения ВИЧ и СПИД, доступно рассказать о заболевании, развеять страхи и необоснованные опасения, чтобы не допускать дискриминации людей, живущих с ВИЧ.

Подобные акции пройдут более чем в 190 городах России. Экспедиция стартовала в Севастополе 17 июня. Последним городом станет Москва, туда мобильные лаборатории доберутся 5 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU