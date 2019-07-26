В Ярославской области выросла зарплата

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-26T12:21:32+03:00

Об этом сообщает Ярославльстат по данным за май

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В Ярославской области выросла средняя зарплата. Об этом сообщил «Ярославльстат». Данные, правда, у специалистов ведомства есть только за май этого года.

- Среднемесячная начисленная заработная плата в мае 2019 года составила 35 тысяч 860 рублей и по сравнению с маем 2018 года выросла на 5,7%, - сообщили в «Ярославльстате».

Если брать среднюю зарплату за январь-май, то она оказалась поменьше – 34 тысячи 199 рублей, но все равно на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кстати, больше всего, по данным статистики за май, зарабатывают на производствах, выпускающих лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях - 89 тысяч 818 рублей, на втором месте - производители химических веществ и химических продуктов со средней зарплатой 56 тысяч 42 рубля, на третьем - ярославские хоккеисты, футболисты и прочие работники сферы спорта, отдыха и развлечений со средними заработками в размере 54 тысячи 916 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU