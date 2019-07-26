Ярославские туристы отдохнут в необычной зоне для авиапутешественников

СЕГОДНЯ 11:08 2019-07-26T11:08:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В московском аэропорту Шереметьево отрылся Travel bar от Tele2. Его посетители смогут провести время ожидания рейса с пользой и пообщаться с гидом «по другим правилам», который лучше любого путеводителя расскажет о достопримечательностях пункта назначения, сообщает пресс-служба компании.

Также гости смогут послушать музыку, посмотреть видео и почитать книгу.

Travel bar располагается в терминале аэропорта Шереметьево, в зоне внутренних вылетов. Пространство представляет собой стильную конструкцию. Каждое место оборудовано экраном, наушниками и станцией для подзарядки смартфона. Оператор предлагает пассажирам уникальную возможность. Гости Travel bar могут позвонить гиду «по другим правилам» – абоненту Tele2, влюбленному в родной город. В ходе живого общения пассажиры получат по-настоящему полезные советы для своего путешествия и узнают информацию, которой не найдешь в стандартном путеводителе. Гиды ответят на вопросы о Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Сочи, Ростове-на-Дону и других городах.

Пассажиры, предпочитающие привычные онлайн-сервисы, могут больше узнать о российских городах из аудиогида izi.TRAVEL. Приложение предлагает свернуть с привычных маршрутов и открыть для себя новую философию путешествий. В библиотеке izi.TRAVEL есть экскурсии «Мистический Челябинск», «Екатеринбург глазами иностранцев» и многие другие.

Вместе с партнерами оператор подготовил для гостей Travel bar специальные подборки книг и музыки в дорогу. Посетители зоны могут прослушивать новые альбомы и готовые плейлисты для поездок на «Яндекс.Музыке», а сервис Tele2 books предлагает пользователям библиотеку более чем 100 тысяч книг. Гости могут смотреть, слушать и читать с экранов, расположенных в зоне Travel bar, или скачать приложения партнеров по QR-коду и продолжить пользоваться сервисами в поездке.

ИСТОЧНИК KP.RU