2019-07-26T11:02:15+03:00
Происшествия

Пенсионерка оттаскала за волосы девочку-подростка на улице в Рыбинске

Инцидент попал на видео
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Скриншот с видео, размещенном в группе "Подслушано в Рыбинске" в "ВКонтакте".Скриншот с видео, размещенном в группе "Подслушано в Рыбинске" в "ВКонтакте".
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Видео инцидента, случившегося 25 июля на улице в Рыбинске, выложили в группе «Подслушано в Рыбинске». На нем видно, что пожилая женщина схватила девочку-подростка и вроде как пытается что-то стряхнуть с нее, а потом вдруг начинает таскать за волосы. Девочка закричала и кто-то окликнул пенсионерку. После этого она отпустила «жертву».

- Мы с моей подругой шли около магазина «Магнит», и из-за угла выходит женщина лет 40. Моя подруга поздоровалась с ней, а та подошла и, схватив ее за кофту, начала бить… Не знаю, если б не девушка, которая спугнула ту женщину, что бы было с моей подругой, - написала юная жительница Рыбинска, которая стала очевидцем странной сцены.

Сейчас девушки задаются вопросом, стоит ли писать заявление в полицию, так как после происшествия у девочки остались царапины на шее.

Впрочем, пользователи соцсетей отнеслись к посту скептически. Многие считают, что подростки могли сами спровоцировать женщину. Есть информация, что у пенсионерки не все в порядке с психикой.

- Она больной человек, а подростки всегда дразнят ее. Вот она и бьет их, - пишут в соцсетях.

На мысль о том, что акция могла быть, действительно, спланированной наводит и тот факт, что подростки вовремя успели включить камеру на телефоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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