Краше нет: интуристов поразят фотографии ярославца и его модели
Новый проект подготовлен ко Дню самого красивого села России
Такой девушкой невозможно не восхищаться. Фото Виталий ВАХРУШЕВ/Facebook
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В предстоящую субботу, 27 июля, в Вятском состоится большой праздник. Его гости, в том числе две иностранные делегации из Франции и Италии, смогут в том числе познакомиться и с новыми фотоработами ярославского художника Виталия Вахрушева, выполненными в рамках проекта «Славянка». Ему позировали удивительно прекрасные модели.
- Глядя на эти фото, уже не удивляешься, что о русских красавицах во всем мире говорят с восхищением! Восклицаний «Oh j'adore!», «Mamma Mia!», «Perfetto!» будет в избытке, - уверены организаторы праздника.
ИСТОЧНИК KP.RU