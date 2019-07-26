2019-07-26T09:07:25+03:00
Общество

Краше нет: интуристов поразят фотографии ярославца и его модели

Новый проект подготовлен ко Дню самого красивого села России
Мария СОКОЛОВА
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Такой девушкой невозможно не восхищаться. Фото Виталий ВАХРУШЕВ/FacebookТакой девушкой невозможно не восхищаться. Фото Виталий ВАХРУШЕВ/Facebook
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В предстоящую субботу, 27 июля, в Вятском состоится большой праздник. Его гости, в том числе две иностранные делегации из Франции и Италии, смогут в том числе познакомиться и с новыми фотоработами ярославского художника Виталия Вахрушева, выполненными в рамках проекта «Славянка». Ему позировали удивительно прекрасные модели.

- Глядя на эти фото, уже не удивляешься, что о русских красавицах во всем мире говорят с восхищением! Восклицаний «Oh j'adore!», «Mamma Mia!», «Perfetto!» будет в избытке, - уверены организаторы праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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