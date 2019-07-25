В Ярославле теперь робот будет проверять трубопроводы

СЕГОДНЯ 20:20 2019-07-25T20:20:31+03:00

Робот сокращает время на оценку состояния труб и позволяет быстрее ликвидировать коммунальные аварии. Фото: Правительство Ярославской области

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Новейшая техника - автомобильная лаборатория для проведения телеинспекции самотечных коллекторов. Она оснащена программным обеспечением, которое позволяет получить подробную информацию о состоянии труб, предотвратить возможные коммунальные аварии и определить точные места для ремонта.

– Принцип работы простой: по трубопроводу движется управляемый оператором робот. Он оснащен видеокамерой и специальными датчиками. Встроенная система лазеров измеряет дефект и диаметр трубы, а датчик местоположения определяет место повреждения для проведения раскопок. Вся информация поступает на пульт управления, – рассказал заместитель технического директора по водоотведению АО «Ярославльводоканал» Василий Колотов.

Конструкция позволяет проводить работы на коллекторах разного диаметра. Робот может передвигаться как на колесах, так и на специальном плоту, если заполнение водой большое.

В этом передвижном комплексе есть также трассоискатели, приборы для выявления утечек водопровода, что особенно актуально зимой. Раньше приходилось раскапывать весь участок, а теперь это можно делать в конкретном месте.

Сейчас технику будут использовать в первую очередь на обследование железобетонных коллекторов в районах школ, детских садов, проезжей части, чтобы исключить вероятность проседания грунта, провала асфальта.

Робот позволит существенно сократить время на оценку состояния трубопровода и поиск неисправностей.

ИСТОЧНИК KP.RU