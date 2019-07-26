2019-07-26T08:16:15+03:00
Общество

Ярославские прокуроры за разрушающуюся плотину оштрафовали территориальное управление Росимущества

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили на дамбе вопиющие нарушения
Мария СОКОЛОВА
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ГИдротехнические сооружения тоже нуждаются в ремонте.ГИдротехнические сооружения тоже нуждаются в ремонте.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во время проведенной проверки исполнения требований законодательства о безопасности гидротехнических сооружений выяснилось, что плотина на реке Тошма, находящаяся в федеральной собственности, содержится ненадлежащим образом. Здесь были обнаружены множественные разрушения железобетонных конструкций тела дамбы, а периодические и плановые ремонты, чтобы этого не происходило, не проводятся.

По результатам проверки прокуратурой области в отношении управления возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 9.2 КоАП РФ (нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных законодательством РФ).

По итогам его рассмотрения территориальное управление Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Вопрос восстановления технического состояния плотины находится на контроле прокуратуры области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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