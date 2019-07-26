Совершенно бесплатно: в Ярославской области юристы спешат на помощь гражданам

СЕГОДНЯ 07:19 2019-07-26T07:19:52+03:00

Правда, делают это они только сегодня, 26 июля

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В регионе с 9 часов до 17 часов объявлен день бесплатной юридической помощи. Ее оказывают в общественных приемных губернатора, расположенных в городских округах и муниципальных районах. Здесь все желающие могут получить консультацию адвоката или иного профессионального юриста по правовым вопросам.

Адреса общественных приемных губернатора:

– Большое Село, Советская пл., 5, каб. 25;

– пгт Борисоглебский, ул. Транспортная, 1, каб. 3;

– с. Брейтово, Советская пл., 1, каб. 20;

– г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 39, каб. директора МБУДО «Детская школа искусств»;

– г. Данилов, Соборная пл., 14а, каб. 3;

– г. Любим, ул. Трефолева, 10;

– г. Мышкин, ул. Никольская, 18, каб. директора Опочининской библиотеки;

– с. Новый Некоуз, ул. Советская, 23, каб. 38;

– пгт Некрасовское, ул. Мира, 6 (Некрасовская центральная библиотека);

– пос. Пречистое, ул. Ярославская, 90, каб. районного совета ветеранов;

– г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 5;

– г. Пошехонье, пл. Свободы, 9, каб. 218;

– г. Ростов, Советская пл., 15;

– г. Рыбинск, ул. Чкалова, 89, каб. 227;

– г. Тутаев, ул. Романовская, 35, каб. 2;

– г. Углич, Успенская пл., 2, каб. 101;

– г. Ярославль, ул. Трефолева, 20г;

– г. Ярославль, Ленинградский пр., 50, каб. 108;

– г. Ярославль, пр. Авиаторов, 74а;

– г. Ярославль, Московский пр., 107, каб. 335а.

ИСТОЧНИК KP.RU