2019-07-26T07:19:52+03:00
Общество

Совершенно бесплатно: в Ярославской области юристы спешат на помощь гражданам

Правда, делают это они только сегодня, 26 июля
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Консультацию можно получить в общественных приемных губернатора.Консультацию можно получить в общественных приемных губернатора.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В регионе с 9 часов до 17 часов объявлен день бесплатной юридической помощи. Ее оказывают в общественных приемных губернатора, расположенных в городских округах и муниципальных районах. Здесь все желающие могут получить консультацию адвоката или иного профессионального юриста по правовым вопросам.

Адреса общественных приемных губернатора:

– Большое Село, Советская пл., 5, каб. 25;

– пгт Борисоглебский, ул. Транспортная, 1, каб. 3;

– с. Брейтово, Советская пл., 1, каб. 20;

– г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 39, каб. директора МБУДО «Детская школа искусств»;

– г. Данилов, Соборная пл., 14а, каб. 3;

– г. Любим, ул. Трефолева, 10;

– г. Мышкин, ул. Никольская, 18, каб. директора Опочининской библиотеки;

– с. Новый Некоуз, ул. Советская, 23, каб. 38;

– пгт Некрасовское, ул. Мира, 6 (Некрасовская центральная библиотека);

– пос. Пречистое, ул. Ярославская, 90, каб. районного совета ветеранов;

– г. Переславль-Залесский, ул. Советская, 5;

– г. Пошехонье, пл. Свободы, 9, каб. 218;

– г. Ростов, Советская пл., 15;

– г. Рыбинск, ул. Чкалова, 89, каб. 227;

– г. Тутаев, ул. Романовская, 35, каб. 2;

– г. Углич, Успенская пл., 2, каб. 101;

– г. Ярославль, ул. Трефолева, 20г;

– г. Ярославль, Ленинградский пр., 50, каб. 108;

– г. Ярославль, пр. Авиаторов, 74а;

– г. Ярославль, Московский пр., 107, каб. 335а.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ярославские прокуроры за разрушающуюся плотину оштрафовали территориальное управление Росимущества
В Ярославле теперь робот будет проверять трубопроводы
Сомнительные документы уже в МВД: смену управляющих компаний в Переславле-Залесском власти взяли под контроль
Приехавшего на заработки в Ярославскую область мужчину не могут найти уже 9 месяцев
Ярославец вышел из тюрьмы и украл у матери два телевизора
В Ярославле Алла Кибец предоставила землю для строительства дома за усадьбой Сорокина
Экстренное предупреждение: Ярославль до конца суток накроет гроза
Рейтинг управдомов в Ярославле: управляющая компания не согласилась с критикой мэрии
Почувствуй себя бурлаком: в Рыбинске пройдет фестиваль-реконструкция
Огненная вода и выхлопные трубы: байкеры со всей страны соберутся в Ярославле
В Ярославской области пропал солдат-срочник из Башкирии
В Ярославле иномарка разбилась о бетонные перекрытия на Добрынинском мосту
Макс Тальбо о тренере «Локомотива»: тот мужик был очень плохим человеком и никого не уважал
В Ярославле подтвердилась информация о загрязнении пруда в парке Нефтяников
Прокуратура Ярославля наказала чиновника за ответы гражданам
В Ярославле маршрутка сбила пешеходов на зебре: два человека госпитализированы
Вот такие пироги: в Ярославской области хлебобулочный комбинат оштрафовали на полмиллиона
После «шокирующих» фото ДОЛ «Молодая гвардия» проверила межведомственная комиссия
Команда «Михалыча», сыграв вничью с «Армавиром», опережает лидера ФНЛ, но остается на 3-ем месте
Парень расстался с девушкой и напоследок украл у нее все, даже кусок колбасы
В Ярославле трамваи будут ходить по-другому
В Ярославле проходит международный турнир по шахматам
В Рыбинске появится музыкальная смотровая площадка
В Ярославле временно укоротят маршруты трамваев
ЧП в Ярославле: у брагинской девятиэтажки отошла часть фасада
Мусорный полигон на границе Ярославской и Владимирской областей строить не планируют