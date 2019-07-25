2019-07-25T20:14:31+03:00
Общество

Сомнительные документы уже в МВД: смену управляющих компаний в Переславле-Залесском власти взяли под контроль

По данному факту уже заведены два уголовных дела
Мария СОКОЛОВА
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Недовольные жители Переславля-Залесского приехали разбираться в ситуации с УК в Ярославль.Недовольные жители Переславля-Залесского приехали разбираться в ситуации с УК в Ярославль.Фото: Правительство Ярославской области
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Сегодня, 25 июля, в департаменте государственного жилищного надзора Ярославской области состоялась встреча с собственниками жилья в Переславле-Залесском по вопросу перехода многоквартирных домов из одной управляющей компании в другую.

На мероприятии присутствовали представители ООО «УК «Ремкос», дома которого исключены из реестра согласно представленным в департамент протоколам голосования. В них указано, что собственники поддержали переход в новую управляющую компанию.

Переславцам были продемонстрированы протоколы собраний и бюллетени голосования, имеющиеся в распоряжении департамента. Также гражданам разъяснили порядок рассмотрения госорганом поступающих сведений. Специалисты еще раз подтвердили, что все сомнительные документы направлены департаментом в МО МВД «Переславль-Залесский», уже заведены два уголовных дела.

– В целях снижения напряженности в Переславле-Залесском в ближайшее время будет организована встреча с участием представителей администрации, надзорного ведомства, правоохранительных органов и всех управляющих организаций, деятельность которых привела к возникшей в городе ситуации, –сказала главный жилищный инспектор области Елена Скоробогатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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