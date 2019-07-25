Сомнительные документы уже в МВД: смену управляющих компаний в Переславле-Залесском власти взяли под контроль
Сегодня, 25 июля, в департаменте государственного жилищного надзора Ярославской области состоялась встреча с собственниками жилья в Переславле-Залесском по вопросу перехода многоквартирных домов из одной управляющей компании в другую.
На мероприятии присутствовали представители ООО «УК «Ремкос», дома которого исключены из реестра согласно представленным в департамент протоколам голосования. В них указано, что собственники поддержали переход в новую управляющую компанию.
Переславцам были продемонстрированы протоколы собраний и бюллетени голосования, имеющиеся в распоряжении департамента. Также гражданам разъяснили порядок рассмотрения госорганом поступающих сведений. Специалисты еще раз подтвердили, что все сомнительные документы направлены департаментом в МО МВД «Переславль-Залесский», уже заведены два уголовных дела.
– В целях снижения напряженности в Переславле-Залесском в ближайшее время будет организована встреча с участием представителей администрации, надзорного ведомства, правоохранительных органов и всех управляющих организаций, деятельность которых привела к возникшей в городе ситуации, –сказала главный жилищный инспектор области Елена Скоробогатова.
ИСТОЧНИК KP.RU