2019-07-25T17:06:56+03:00
Общество

В Ярославле Алла Кибец предоставила землю для строительства дома за усадьбой Сорокина

Постановление вступило в силу с 23 июля
Полина ЗАЙЦЕВА
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Фото: Ольга Мазанова/facebook.comФото: Ольга Мазанова/facebook.com
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В Ярославле первый заместитель мэра города Алла Кибец подписала постановление о предоставлении разрешения на строительство многоэтажного дома рядом с усадьбой Сорокина. Стоит отметить, что памятник архитектуры располагается на улице Большая Октябрьская.

В документе, размещенном на сайте мэрии Ярославля, говорится, что данный участок подходит для использования разрешенного вида деятельности.

- Разрешение на строительство не выдано, - прокомментировали в пресс-службе мэрии. -Напоминаем, полномочия на выдачу разрешений на строительство с 1 января 2019 года переданы в ведение области.

Напомним, строительство дома с подземной парковкой приостановили 10 июля, после того, как прокуратура подала иск в областной суд. Фемида признала разрешение на строительство многоквартирного дома незаконным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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