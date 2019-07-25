2019-07-25T16:34:53+03:00
Общество

Экстренное предупреждение: Ярославль до конца суток накроет гроза

Региональное управление МЧС прогнозирует резкое ухудшение погоды
Роман РЫЖИКОВ
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МЧС предупреждает о возможности обрушений слабоукрепленных конструкцийМЧС предупреждает о возможности обрушений слабоукрепленных конструкцийФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Ярославские спасатели со ссылкой на синоптиков предупреждают: в ближайшие час-три город накроет гроза. Первые раскаты уже слышны в центре столицы Золотого кольца. В разных районах идет дождь.

- В Ярославской области ожидается гроза, усиление восточного ветра порывами 12-17м/с, с сохранением до конца суток. – предупреждает ГУ МЧС России по Ярославской области.

Вместе с непогодой специалисты ждут и увеличение количества чрезвычайных ситуаций, таких как: ДТП, техногенные пожары, обрывы ЛЭП и обрушения слабоукрепленных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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