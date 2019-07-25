Рейтинг управдомов в Ярославле: управляющая компания не согласилась с критикой мэрии

СЕГОДНЯ 16:28 2019-07-25T16:28:00+03:00

Кто стал лучшим и худшим во втором квартале

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В Ярославле составили рейтинг управляющих компаний за второй квартал 2019 года. Мэрия руководствовалась несколькими критериями. В том числе, количеством жалоб, которые поступали от жителей, количеством выписанных управдому предписаний и устраненных нарушений.

В числе лидеров оказались «Норская управляющая компания», УК «Альтернатива», «ЖилКомСервис». Они разделили первые три места с одинаковым количеством баллов. На последнем месте оказалась муниципальная «Управляющая дирекция». На втором с конца месте – компания «Эксперт», а перед ней две компании с одинаковым количеством баллов – «Обслуживающая организация «Родной район» и «УК города Ярославля».

Между тем, предыдущий рейтинг – за первый квартал, а вернее пояснения к нему сотрудников мэрии, вызвали недоумение у управляющей компании Ленинского района. Этот управдом попал на четвертое с конца место. Выступая на общегородском совещании 24 июня заместитель мэра Ярославля Наталья Шетнева отметила, что на оценке «отстающих» негативно сказались случаи ненадлежащего состояния придомовых участков и контейнерных площадок.

В управляющей компании не согласились с такими обвинениями.

- По каждому критерию комиссией производится начисление баллов от 0 до 5. В рейтинге по критерию «Обращения по уборке» ОАО «Управдом Ленинского района» присвоено 4 балла. Таким образом, признание общества отстающим по указанному критерию является невозможным. Кроме того, в собственности Управдома Ленинского района отсутствует техника для вывоза мусора, - говорится в пришедшем в «КП-Ярославль» письме от управдома.

Кстати, по сравнению с первым кварталом во втором управляющая компания Ленинского района улучшила свои позиции в рейтинге, переместившись с 26-27 места, которое она разделяла еще с одним управдомом, на 23-25 место, увеличив количество заработанных баллов с 39 до 41.

ИСТОЧНИК KP.RU