Почувствуй себя бурлаком: в Рыбинске пройдет фестиваль-реконструкция

СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-25T15:56:27+03:00

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В Рыбинске 3 августа состоится традиционный исторический фестиваль-реконструкция жизни бурлаков «Эй, ухнем…». Мероприятие запланировано на 3 августа, заявки на участие будут приниматься вплоть до старта команд.

- Участники в тематических костюмах, которые выдадут организаторы мероприятия, будут тянуть баржу за лямки, - рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска. - Десять команд уже подали заявки для участия в фестивале-реконструкции. Мы можем гордиться, что фестиваль становится международным. У нас будет китайская женская команда. И еще одна иностранная команда сформировалась из числа африканских студентов из РГАТУ и ярославского университета.

До участия в фестивале допускаются команды от семи до десяти человек. Уточняется, что возраст участников должен быть не менее 10 лет. Командам предстоит протащить баржу вдоль береговой линии. Длина дистанции составит 150 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU