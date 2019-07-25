2019-07-25T14:47:05+03:00
Происшествия

В Ярославской области пропал солдат-срочник из Башкирии

Предположительно парень подался в бега
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области пропал солдат-срочник из Башкирии.В Ярославской области пропал солдат-срочник из Башкирии.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Ярославской области пропал солдат-срочник. Вероятнее всего, парень подался в бега. Известно, что молодому человеку 20 лет. В армию его призвали из Башкирии в мае. Пропал он 20 июля в Рыбинском районе.

Как сообщил источник «КП-Ярославль», службу он проходил не в рыбинской части. Просто в этот момент он вместе с другими срочниками выполнял работы вблизи железнодорожной станции Рыбинск-Тепловая.

Сейчас идут поиски военнослужащего. Ориентировки о беглеце распространили по Ярославской области и за ее пределами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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