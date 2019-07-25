2019-07-25T14:14:23+03:00
Происшествия

В Ярославле иномарка разбилась о бетонные перекрытия на Добрынинском мосту

Информация о пострадавших уточняется
Роман РЫЖИКОВ
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К счастью, пострадало только железоК счастью, пострадало только железоФото: Полина ЗАЙЦЕВА
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На Добрынинском мосту в Ярославле произошло серьезное ДТП: о бетонные блоки разбилась иномарка. Mazda CX-7 врезалась в ограждения. Рядом с автомобилем стоит еще несколько машин на «аварийке», но, по предварительным данным, участник происшествия только один.

- На съезде в сторону Пятерки джип влетел в бетонный блок, - рассказывают очевидцы. – Пробки нет, только несколько свидетелей на обочине, вокруг осколки.

В пресс-службе УМВД России по Ярославской области уточнили, что в аварии никто не пострадал. На месте работают специалисты. Водитель трезвый.

Напомним, движение по мосту частично перекрыли в начале июля из-за разрушения деформационного шва. Меньше чем через две недели здесь произошла жуткая авария, которая унесла жизни трех людей.

У автомобиля оторвало колесо Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

У автомобиля оторвало колесоФото: Полина ЗАЙЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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