2019-07-25T12:43:16+03:00
Спорт

Макс Тальбо о тренере «Локомотива»: тот мужик был очень плохим человеком и никого не уважал

Бывший легионер ярославского «Бронепоезда» рассказал о своей жизни в России
Роман РЫЖИКОВ
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Бывший легионер ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Макс Тальбо в подкасте Пола Биссонетта рассказал о своей спортивной карьере в России. Канадец провел здесь три года, завоевал любовь и уважение болельщиков и достойно проявил себя как на льду, так и за его пределами.

Однако, в подкасте Spittin Chiclets Максим высказался о тренере ярославского «Локомотива», с которым ему пришлось работать в его втором сезоне.

- В Ярославле был плохой тренер, - заявил Тальбо. - Обычно я спокойно отношусь к тренерам, с которыми работал на протяжении карьеры, но тот мужик был очень плохим человеком. Не буду называть его. Может, он выпивал. Если бы он плохо относился только к ветеранам, но помогал молодежи, это одно, но он не уважал ни тех, ни других, ни иностранцев. Он конкретно бесил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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