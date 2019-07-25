2019-07-25T11:33:48+03:00
Общество

В Ярославле подтвердилась информация о загрязнении пруда в парке Нефтяников

После жалоб в соцсетях департамент охраны окружающей среды провел проверку
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
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Сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области проверили сообщения о загрязнении пруда в парке Нефтяников сточными водами. Жалобы на это жители города разместили в соцсетях.

- Поверхностный сток с участка дороги, расположенной у пересечения улиц Павлова и Курчатова, стекает в непосредственной близости к так называемому Крестовскому пруду в парке поселка Нефтестрой, который является памятником природы регионального значения. Этот участок не оборудован системой ливневой канализации, поэтому дождевые и талые воды частично поступают на территорию памятника природы, что противоречит режиму охраны, - сделали вывод проверяющие.

Председатель комитета государственного экологического надзора Владимир Сафонов сообщил, что до этого департамент уже просил мэрию Ярославля принять меры для исправления ситуации. Однако сделано ничего не было. В вязи с этим департамент готовит иск в суд на устранение нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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