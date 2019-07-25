2019-07-25T10:08:04+03:00
Общество

Прокуратура Ярославля наказала чиновника за ответы гражданам

Были нарушены сроки рассмотрения обращений
Роман РЫЖИКОВ
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Мировой судья вынес заместителю директора ДГХ предупреждениеМировой судья вынес заместителю директора ДГХ предупреждениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ярославская прокуратура проверила, как быстро рассматривают обращения простых смертных в департаменте городского хозяйства города. Оказалось, не всех людей удостаивают ответа в срок.

Так, например, один ярославец еще 11 марта обратился в ДГХ с заявлением о том, что никто не убирает самовольно размещенные объекты. Ответ он должен был получить не позднее, чем через 30 дней, однако, это случилось только 18 апреля.

Другой ярославец был недоволен качеством ремонта дорог и написал об этом 22 марта, а разрешено его обращение было только 26 апреля. И таких примеров очень много.

Отвечать за беспорядок пришлось заместителю директора ДГХ мэрии Ярославля. Мировой судья вынес ему предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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