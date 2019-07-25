В Ярославле маршрутка сбила пешеходов на зебре: два человека госпитализированы

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-25T09:48:07+03:00

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Вечером в среду, 24 июля, в центре Ярославля произошло ЧП: на улице Ушинского маршрутный «ПАЗ» сбил двух человек. По предварительным данным, 45-летний мужчина и 51-летняя женщина переходили дорогу по «зебре», когда на них был совершен наезд. За рулем автобуса находился 56-летний мужчина.

- В результате ДТП пострадавшие госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи, - уточняют в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту аварии проводится проверка, Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU