В Ярославле маршрутка сбила пешеходов на зебре: два человека госпитализированы
Полиция проводит проверку
На скорой увезли мужчину и женщинуФото: Андрей ЗАМАХИН
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Вечером в среду, 24 июля, в центре Ярославля произошло ЧП: на улице Ушинского маршрутный «ПАЗ» сбил двух человек. По предварительным данным, 45-летний мужчина и 51-летняя женщина переходили дорогу по «зебре», когда на них был совершен наезд. За рулем автобуса находился 56-летний мужчина.
- В результате ДТП пострадавшие госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи, - уточняют в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По факту аварии проводится проверка, Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU