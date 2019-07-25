Вот такие пироги: в Ярославской области хлебобулочный комбинат оштрафовали на полмиллиона
Пекари крупно задолжали по коммуналке
Возможно, теперь их булочки слегка подорожаютФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Даниловском районе завод по производству хлеба и булочек отдал полмиллиона рублей приставам. Пекарям уже много раз направляли повестки и требования явиться в отдел, предупреждали об исполнительном производстве, но никакой реакции не следовало. Тогда приставы арестовали расчетные счета предприятия. Только после этого удалось взыскать 500 тысяч рублей. Завод крупно задолжал по коммуналке
ИСТОЧНИК KP.RU