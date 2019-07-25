После «шокирующих» фото ДОЛ «Молодая гвардия» проверила межведомственная комиссия

СЕГОДНЯ 09:05 2019-07-25T09:05:46+03:00

И ничего шокирующего не обнаружила

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В «Молодой гвардии» прошел родительский день, и некоторые родители ужаснулись состоянием детского оздоровительного лагеря. Взрослые сделали снимки облупившейся кое-где краски и выложили пост возмущения в социальных сетях. После этого в лагерь нагрянула межведомственная проверка и ничего ужасного не обнаружила.

– Грубых нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью отдыхающих детей, в ДОЛ «Молодая гвардия» не выявлено, – сообщила по итогам проверки начальник отдела ярославского управления Роспотребнадзора Марина Королева. – Ситуация находится на контроле.

Специалисты проверили корпуса, столовую и систему безопасности, пообщались с сотрудниками и детьми, многие из которых ездят сюда годами - все оказались довольны.

Каждый год в лагере перед заездом детей проводится косметический ремонт, а что касается безопасности детей - у лагеря своя служба охраны и система видеонаблюдения, которые работают 24 часа в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU