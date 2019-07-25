Команда «Михалыча», сыграв вничью с «Армавиром», опережает лидера ФНЛ, но остается на 3-ем месте

СЕГОДНЯ 08:05 2019-07-25T08:05:55+03:00

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Вопреки ожиданиям многих домашний матч «Шинника» едва не стал хозяев поражениям, хотя по всем предстартовым раскладам предпочтение отдавалось ярославцам. Тем не менее, ситуация для команды Александра Побегалова в середине первого тайма напомнила о предматчевой минуте молчания в память о трагедии в детском лагере в Хабаровском крае. Гости довольно агрессивно действовали по всему полю, заставляя ярославцев больше беспокоиться о том, чтобы не расстаться с мячом под прессингом. При этом гости старались при первой же возможности обстреливать ворота Дмитрия Яшина с любых дистанций. И в одном из моментов на 24-й минуте удача им улыбнулась, когда дальний удар после рикошета от нашего защитника проскользнул в угол ворот Яшина. Пропущенный гол как-то мобилизовал ярославцев. «Шиннику» удалось достаточно быстро сравнять счет, чему во многом способствовали действия Сергея Самодина вблизи штрафной «Армавира». Против него на 32-й минуте сыграли настолько жестко, что фол обернулся настоящим возмездием нарушителю. К мячу подошел новобранец «Шинника» Вячеслав Зинков, удар которого в ближнюю «девятку» получился неберущимся и на загляденье – 1:1. После этого болельщики «Шинника» вздохнули с облегчением. Однако это еще не было последним для них испытанием. Второй тайм больше напоминал драму, нежели игру в мяч. В самом начале тайма «Шинник» остается в меньшинстве, когда за фол в центре поля получает предупреждение юный Илья Визневич. А это его вторая карточка – удаление. У «Шинника» и так игра с трудом налаживается, а тут еще в меньшинстве остались.. А соперник почуял запах «крови» и усилил активность. Атаки гостей становятся все опаснее. И.. На 58-й минуте все для ярославцев должно было завершиться крахом. Федор Первушин буквально на лицевой ленточке в своей штрафной «привозит» своей команде пенальти. Вся надежда у нас оставалась на вратаря. А ведь это Яшин! Бить пенальти решил капитан гостей Мирошниченко. Но наш вице-капитан в броске сумел дотянуться до мяча, который после этого угодил в стойку и через всю вратарскую улетел к другой бровке. Браво, Яшин! Успех вратаря как-то шокировал настырных гостей, уже предвкушавших победу. И напротив, ярославцы воодушевились и прибавили в движении. За счет этого движения у чужой штрафной и получилось восстановить равенство на поле. Горячий защитник гостей вступил в спор с арбитром на 66-й минуте, за что увидел «горчичник». А через две минуты этот же защитник в яростном подкате против Эльдара Низамутдинова схлопотал вторую карточку …и покинул поле. Хоть и оставалось командам еще почти 30 минут игрового времени, но к тому времени эмоционально все футболисты так выложились, что внятной игры уже не получалось правда, на самых последних минутах ярославцы изящными забросами в чужую штрафную смогли пару раз создать голевые ситуации, но в завершениях не хватило мастерства. И нельзя не отметить какое-то рваное судейство питерского судьи Сиденкова. Его странные порой трактовки игровых эпизодов наиболее ярко проявились в добавленное время второго тайма. Добавлено было три минуты. А через две минуты арбитр так сумбурно зафиксировал фол гостей в центре поля, что все игроки вместе со зрителями расценили его жесты, как финальный свисток. Игроки потянулись пожимать руки соперникам. Кто-то растянулся без сил на газоне. Зрители пошли на выход…Но… Вдруг судья встрепенулся и погнал всех по своим местам доигрывать матч. Однако собраться с силами на последний штурм уже ни у кого не было сил. Ничья, которая позволила «Шиннику» опередить лидера ФНЛ волгоградский «Ротор», который проиграл своей матч. Но эта же ничья позволила другим командам нас обойти в таблице, оставив «Шинник» на 3-ем месте «Шинник» - «Армавир» - 1:1 (1:1)

ИСТОЧНИК KP.RU