2019-07-24T21:58:44+03:00
Происшествия

Парень расстался с девушкой и напоследок украл у нее все, даже кусок колбасы

Житель Ярославля взломал квартиру бывшей и вынес золото, технику и еду
Роман РЫЖИКОВ
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Месть - блюдо, которое надо подавать сырокопченымМесть - блюдо, которое надо подавать сырокопченымФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Новость из рубрики «Любовь зла». В Ярославле суд огласил приговор парню, который жестоко обокрал свою бывшую. Даже не жестоко, а с особой жестокостью – молодой человек вынес из квартиры даже плавленые сырки и кусок колбасы.

Пара жила на улице Брагинской. Отношения трещали по швам, они все чаще ссорились, и тогда девушка забрала у 25-летнего ярославца ключи. Одним февральским вечером она вернулась домой и обнаружила, что дверь взломана. У хозяйки пропали золотые серьги, кольца, цепочка и браслет на 37 тысяч рублей. Вместе с украшениями исчез ноутбук за семь тысяч, а из холодильника куда-то делись плавленый сырок и недоеденная колбаса.

Оказалось, бывший проник в квартиру, вынес все, что мог, и сдал в ломбард. За золото он получил 11 тысяч рублей, за ноутбук – 4 тысячи, а за все вместе – два с половиной года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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