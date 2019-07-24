В Ярославле трамваи будут ходить по-другому

СЕГОДНЯ 20:40 2019-07-24T20:40:05+03:00

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В Ярославле трамваи № 1 и № 7 заходят по-другому расписанию из-за ремонта путей на перекрестке Володарского и Некрасова. Работы будут проходить по ночам, с 22 до 6 утра 24 и 25 июля.

Так, уже сегодня трамвай № 1 перестанет ходить раньше обычного, последнее отправление произойдет в 21:41 от улицы Чкалова, а от улицы Свердлова – в 22:01.

Последний седьмой трамвай от Волгоградской отойдет в 21:18, и от Свердлова – в 22:03.

Завтра, 25 июля, первый трамвай № 1 от Чкалова отойдет в 5:24, и от Свердлова – в 5:44

Семерка выйдет в 5 утра от Волгоградской и двинется обратно со Свердлова в 5:44. А после 22 часов трамвай будет курсировать между остановками «Волгоградская» и «Чкалова».

При этом, «шестерка» и «пятерка» будут работать по обычному расписанию

ИСТОЧНИК KP.RU