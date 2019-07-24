В Ярославле проходит международный турнир по шахматам
В Ярославле проходит международный шахматный фестиваль «Ярослав Мудрый». На него приехали спортсмены из Беларуси и Ирландии, чтобы сразиться с шахматистами более чем из 30 регионов страны.
Фестиваль проходит с 22 по 31 июля. За это время участники смогут повысить свой международный рейтинг или получить его хоть сколько, сразиться в быстрых шахматах, а юные спортсмены от 9 до 15 лет смогут заработать очки, чтобы выйти в финал и побороться за путевки на первенство мира и Европы.
Не остались в стороне от шахмат и ярославские следователи. Ветераны ведомства зарубились со студентами-практикантами Московской академии. Свой турнир они приурочили к грядущему Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации. Победила дружба.
ИСТОЧНИК KP.RU