В Ярославле проходит международный турнир по шахматам

СЕГОДНЯ 18:19 2019-07-24T18:23:40+03:00

На фестивале дети смогут побороться за поездку на первенство мира и Европы Фото: Мэрия Ярославля

На фестиваль «Ярослав Мудрый» съехались спортсмены из разных уголков страны и мира

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В Ярославле проходит международный шахматный фестиваль «Ярослав Мудрый». На него приехали спортсмены из Беларуси и Ирландии, чтобы сразиться с шахматистами более чем из 30 регионов страны.

Фестиваль проходит с 22 по 31 июля. За это время участники смогут повысить свой международный рейтинг или получить его хоть сколько, сразиться в быстрых шахматах, а юные спортсмены от 9 до 15 лет смогут заработать очки, чтобы выйти в финал и побороться за путевки на первенство мира и Европы.

Не остались в стороне от шахмат и ярославские следователи. Ветераны ведомства зарубились со студентами-практикантами Московской академии. Свой турнир они приурочили к грядущему Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации. Победила дружба.

ИСТОЧНИК KP.RU