В Ярославле временно укоротят маршруты трамваев

СЕГОДНЯ 17:09 2019-07-24T17:09:14+03:00

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В Ярославле временно закроют движение трамваев. Причиной станет ремонт трамвайных путей на пересечении улиц Володарского и Некрасова. Ограничение будет действовать с 22 часов 24 июля до 5 часов 25 июля и с 22 часов 25 июля до 5 часов 26 июля.

В связи с этим 24 и 25 июля последнее отправление трамвая №1 от остановки «Улица Чкалова» будет в 21.41, от остановки «Улица Свердлова» - в 22.01. Последнее отправление трамвая №7 от остановки «Улица Волгоградская» - в 21.18, от остановки «Улица Свердлова» - в 22.03. Откроется движение трамвая №1 25 и 26 июля от улицы Чкалова в 5.24, от улицы Свердлова - в 5.44, трамвая №7 от улицы Волгоградской в 5 часов, от улицы Свердлова - в 5.44.

После 22 часов 24 и 25 июля трамвай № 7 будет ходить от улицы Волгоградской до улицы Чкалова», трамвай № 6 от Блюхера до Чкалова, № 5 – от больницы № 9 до улицы Чкалова.

ИСТОЧНИК KP.RU